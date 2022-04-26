16-летняя Камила Валиева пила воду, а не шампанское на встрече с Владимиром Путиным. Фото

Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камила Валиева, которой сегодня, 26 апреля, исполнилось 16 лет, пила не шампанское, как другие спортсмены, а воду на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Мероприятие состоялось в Кремле сегодня, 26 апреля.

На фото можно заметить, что, помимо Валиевой, воду пила другая олимпийская чемпионка Анастасия Мишина.

Камила Валиева, занимающаяся в группе заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, владеет тройным акселем и прыжками в четыре оборота, ей принадлежат все три мировых рекорда по набранным баллам: в короткой, в произвольной и по сумме двух программ.

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