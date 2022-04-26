Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

16-летняя Камила Валиева пила воду, а не шампанское на встрече с Владимиром Путиным. Фото

16-летняя Камила Валиева пила воду, а не шампанское на встрече с Владимиром Путиным. Фото
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камила Валиева, которой сегодня, 26 апреля, исполнилось 16 лет, пила не шампанское, как другие спортсмены, а воду на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Мероприятие состоялось в Кремле сегодня, 26 апреля.

На фото можно заметить, что, помимо Валиевой, воду пила другая олимпийская чемпионка Анастасия Мишина.

Камила Валиева, занимающаяся в группе заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, владеет тройным акселем и прыжками в четыре оборота, ей принадлежат все три мировых рекорда по набранным баллам: в короткой, в произвольной и по сумме двух программ.

«Будущая вог-дива». Какими танцами теперь занимается Камила Валиева? «Будущая вог-дива». Какими танцами теперь занимается Камила Валиева?

Вероника Жилина исполнила каскад из 19 прыжков:

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022