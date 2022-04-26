Евгений Плющенко сообщил, что из-за санкций потерял 30 шоу в Европе и Японии

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко анонсировал проведение шоу «Союз чемпионов» в Кемерове, Рязани и Москве.

«После того, как у многих наших спортсменов и артистов были отменены выступления по всему миру в связи с санкциями, а у меня — по Европе и Японии (мы потеряли 30 шоу), несмотря на то, что шоу в Турине в декабре прошлого года собрало Олимпийскую арену сразу после пандемии, у меня появилась уникальная возможность сделать свой тур по России, в который я не ездил с 2012 года! После гипераншлага в Туле и Питере наша следующая остановка Кемерово – 14 мая. Рязань — 8 июня, Москва – 9 июня! Остальные города нашего тура мы объявим дополнительно! Мы ждём вас, дорогие наши зрители, на нашем блистательном спортивном шоу «Союз чемпионов»! До встречи в вашем городе», — написал Плющенко в соцсетях.