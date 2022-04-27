Анна Щербакова показала большой букет, который ей подарили. Фото

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова показала новое фото в своих соцсетях. На снимке изображён большой букет, который Щербакова получила в подарок от поклонников после выступления на шоу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе в Нижнем Новгороде.

Фото: из личного архива анны щербаковой

18-летняя Анна Щербакова является золотой медалисткой Олимпиады 2022 года в Пекине (Китай), где по итогам короткой и произвольной программ она на четыре балла опередила соотечественницу Александру Трусову. Третье место заняла японка Каори Сакамото, четвёртое — ещё одна россиянка Камила Валиева. Также на счету Щербаковой золото чемпионата мира, прошедшего в Стокгольме в марте 2021 года.

Падение Камилы Валиевой на ровном месте: