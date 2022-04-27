Евгения Медведева показала, какую книгу стала читать после «Мастера и Маргариты». Фото

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева показала обложку книги, которую читает сейчас. Спортсменка выбрала произведение «Чужая жена и муж под кроватью», которое написал Фёдор Михайлович Достоевский. Ранее Медведева читала «Мастера и Маргариту» Михаила Афанасьевича Булгакова.

Фото: из личного архива евгении медведевой

Евгения Медведева вернулась в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе в начале сезона-2020/2021, однако из-за травм до сих пор не участвовала в соревнованиях. Фигуристка выступает в ледовых шоу, работает на телевидении и получает высшее образование. До возвращения к Тутберидзе Медведева тренировалась под руководством канадского специалиста Брайана Орсера. Стороны сотрудничали с весны 2018 года по осень 2020 года.

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