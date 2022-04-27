Евгения Медведева показала, какую книгу стала читать после «Мастера и Маргариты». Фото

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева показала обложку книги, которую читает сейчас. Спортсменка выбрала произведение «Чужая жена и муж под кроватью», которое написал Фёдор Михайлович Достоевский. Ранее Медведева читала «Мастера и Маргариту» Михаила Афанасьевича Булгакова.
Фото: из личного архива евгении медведевой
Евгения Медведева вернулась в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе в начале сезона-2020/2021, однако из-за травм до сих пор не участвовала в соревнованиях. Фигуристка выступает в ледовых шоу, работает на телевидении и получает высшее образование. До возвращения к Тутберидзе Медведева тренировалась под руководством канадского специалиста Брайана Орсера. Стороны сотрудничали с весны 2018 года по осень 2020 года.
Падение Камилы Валиевой на ровном месте:
- 27 апреля 2022
-
10:19
-
09:31
-
08:18
- 26 апреля 2022
-
23:58
-
23:45
-
23:27
-
21:20
-
20:58
-
20:20
-
17:25
-
15:51
-
15:37
-
15:26
-
15:21
-
14:54
-
14:46
-
14:44
-
14:36
-
14:32
-
14:05
-
13:16
-
12:47
-
12:07
-
10:17
-
09:01
-
08:31
-
00:32
- 25 апреля 2022
-
21:11
-
20:38
-
20:22
-
19:22
-
18:58
-
18:25
-
18:17
-
18:16