Татьяна Навка отреагировала на слова Владимира Путина о Камиле Валиевой

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала слова президента России Владимира Путина о чемпионке ОИ-2022 в командных соревнованиях Камиле Валиевой. Ранее Путин, выступая перед российскими олимпийцами в Кремле, заявил, что Валиева вывела фигурное катание на высоту настоящего искусства.

«Я считаю, что Камила завоевала олимпийское золото и призвание в глазах людей. Да, она не стала первой в индивидуальных соревнованиях, но весь мир наблюдал, что с ней пытались сотворить эти «нелюди».

Все наши девочки вывели фигурное катание на новый международный уровень, и думаю, что в её лице Владимир Владимирович и выразил эту мысль. Она действительно одарена, и все наши фигуристки огромные молодцы, показали себя во всей красе», — приводит слова Навки «РБК-Спорт».

Падение Камилы Валиевой на ровном месте: