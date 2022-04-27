«Не думал, что увижу его вживую». Галлямов рассказал о встрече с Путиным

Чемпион Олимпиады-2022 в командных соревнованиях фигурист Александр Галлямов поделился впечатлениями от встречи золотых медалистов Игр с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
«Мы тренировались, поддерживали форму эти 10 дней (перед встречей с президентом олимпийцы провели 10 дней на карантине. – Прим. «Чемпионата»). Было по четыре часа тренировок в день, всё остальное время могли только сидеть в своём номере, соблюдали строгую дисциплину карантина. Посвящали время учёбе, чтению, играм – всему понемногу, на всё было время.
Нам было очень приятно посетить Кремль, увидеться с Владимиром Владимировичем. С детства видели его по телевизору. Не ожидали, что получится вживую с ним встретиться. Нас переполняют эмоции. Также очень рады, что нас наградили», – приводит слова Галлямова «РИА Новости Спорт».
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