Александр Жулин показал фотографии из Кремля
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Призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, тренер по фигурному катанию Александр Жулин опубликовал в своём телеграм-канале свежие фотографии. Снимки сделаны в Кремле, где вчера, 26 апреля, российские олимпийцы встретились с президентом страны Владимиром Путиным. Жулин является тренером российских танцоров на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, которые на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) завоевали золотые медали в командных соревнованиях фигуристов.
«Вчера в Кремле на вручении государственных наград победителям XXIV зимней Олимпиады в Пекине», — подписал фотографии Жулин.
Посмотреть снимки можно в телеграм-канале Александра Жулина.
Падение Камилы Валиевой на ровном месте:
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