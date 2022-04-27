Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Александр Жулин показал фотографии из Кремля

Александр Жулин показал фотографии из Кремля
Комментарии

Призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, тренер по фигурному катанию Александр Жулин опубликовал в своём телеграм-канале свежие фотографии. Снимки сделаны в Кремле, где вчера, 26 апреля, российские олимпийцы встретились с президентом страны Владимиром Путиным. Жулин является тренером российских танцоров на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, которые на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) завоевали золотые медали в командных соревнованиях фигуристов.

«Вчера в Кремле на вручении государственных наград победителям XXIV зимней Олимпиады в Пекине», — подписал фотографии Жулин.

Посмотреть снимки можно в телеграм-канале Александра Жулина.

Падение Камилы Валиевой на ровном месте:

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022