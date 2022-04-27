Вероника Степанова извинилась перед Камилой Валиевой за резкие слова о ней в прямом эфире

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, российская лыжница Вероника Степанова извинилась перед чемпионкой ОИ-2022 в командных соревнованиях фигуристов, россиянкой Камилой Валиевой.

Напомним, на Играх в Пекине в допинг-пробе Валиевой обнаружили запрещённое вещество. Вчера, 26 апреля, Степанова, комментируя ситуацию с Камилой, высказала мнение, что та сама виновата и что спортсмен отвечает за то, что попадает в его организм.

«Извинилась перед Камилой Валиевой. В прямом эфире не сумела подобрать нужные слова о событиях на Олимпиаде, всё прозвучало совершенно неоправданно резко. Была неправа! Если хотите знать, это чуть ли не единственная сказанная мной публично вещь, о которой я жалею. И ещё это урок на будущее: стройнее формулировать мысли.

Станем ли мы Камилой друзьями? Она очень интересная, несколько часов в Кремле нас сдружили, но тренировочный график нам вряд ли позволит часто встречаться. Во всяком случае она классная и в ней сразу виден атлет самого высокого уровня», — написала Степанова в своём телеграм-канале.

Падение Камилы Валиевой на ровном месте: