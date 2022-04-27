Вероника Степанова извинилась перед Камилой Валиевой за резкие слова о ней в прямом эфире

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, российская лыжница Вероника Степанова извинилась перед чемпионкой ОИ-2022 в командных соревнованиях фигуристов, россиянкой Камилой Валиевой.
Напомним, на Играх в Пекине в допинг-пробе Валиевой обнаружили запрещённое вещество. Вчера, 26 апреля, Степанова, комментируя ситуацию с Камилой, высказала мнение, что та сама виновата и что спортсмен отвечает за то, что попадает в его организм.
«Извинилась перед Камилой Валиевой. В прямом эфире не сумела подобрать нужные слова о событиях на Олимпиаде, всё прозвучало совершенно неоправданно резко. Была неправа! Если хотите знать, это чуть ли не единственная сказанная мной публично вещь, о которой я жалею. И ещё это урок на будущее: стройнее формулировать мысли.
Станем ли мы Камилой друзьями? Она очень интересная, несколько часов в Кремле нас сдружили, но тренировочный график нам вряд ли позволит часто встречаться. Во всяком случае она классная и в ней сразу виден атлет самого высокого уровня», — написала Степанова в своём телеграм-канале.
Падение Камилы Валиевой на ровном месте:
- 27 апреля 2022
-
12:54
-
12:10
-
11:30
-
11:17
-
11:05
-
10:50
-
10:37
-
10:19
-
09:31
-
08:18
- 26 апреля 2022
-
23:58
-
23:45
-
23:27
-
21:20
-
20:58
-
20:20
-
17:25
-
15:51
-
15:37
-
15:26
-
15:21
-
14:54
-
14:46
-
14:44
-
14:36
-
14:32
-
14:05
-
13:16
-
12:47
-
12:07
-
10:17
-
09:01
-
08:31
-
00:32
- 25 апреля 2022
-
21:11