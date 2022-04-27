«Домой». Алина Загитова показала фото с Анной Щербаковой из поезда

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова выложила свежее фото в своих соцсетях. На снимке, сделанном в поезде, Загитова сидит рядом с чемпионкой ОИ-2022 в том же виде Анной Щербаковой.

«Домой», — подписала фото Загитова.

Фото: из личного архива алины загитовой

В апреле Загитова и Щербакова вместе с другими фигуристами приняли участие в шоу Этери Тутберидзе, которые были представлены в нескольких городах России.

19-летняя Алина Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Она получает высшее образование на факультете журналистики, работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу. Также она чемпионка мира 2019 года, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, чемпионка Европы 2018 года.

Падение Камилы Валиевой на ровном месте: