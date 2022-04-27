«Домой». Алина Загитова показала фото с Анной Щербаковой из поезда

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова выложила свежее фото в своих соцсетях. На снимке, сделанном в поезде, Загитова сидит рядом с чемпионкой ОИ-2022 в том же виде Анной Щербаковой.
«Домой», — подписала фото Загитова.
Фото: из личного архива алины загитовой
В апреле Загитова и Щербакова вместе с другими фигуристами приняли участие в шоу Этери Тутберидзе, которые были представлены в нескольких городах России.
19-летняя Алина Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Она получает высшее образование на факультете журналистики, работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу. Также она чемпионка мира 2019 года, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, чемпионка Европы 2018 года.
Падение Камилы Валиевой на ровном месте:
- 27 апреля 2022
-
15:00
-
12:54
-
12:10
-
11:30
-
11:17
-
11:05
-
10:50
-
10:37
-
10:19
-
09:31
-
08:18
- 26 апреля 2022
-
23:58
-
23:45
-
23:27
-
21:20
-
20:58
-
20:20
-
17:25
-
15:51
-
15:37
-
15:26
-
15:21
-
14:54
-
14:46
-
14:44
-
14:36
-
14:32
-
14:05
-
13:16
-
12:47
-
12:07
-
10:17
-
09:01
-
08:31
-
00:32