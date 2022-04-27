Камила Валиева рассказала, по каким предметам будет сдавать ОГЭ
Поделиться
Олимпийская чемпионка в команде российская фигуристка Камила Валиева, которая в этом году заканчивает 9 класс, рассказала, по каким предметам будет сдавать ОГЭ.
«Буду сдавать английский язык, биологию, русский язык и математику. Что из них знаю? Математику и биологию точно. Мне нравится математика.
Через два года, наверное, поступать буду в физкультурный, на тренера. Все-таки столько лет я отдала фигурному катанию. Буду учиться на тренера, а дальше посмотрю, что мне будет больше нравиться», – сказала Валиева в эфире программы «Доброе утро» на Первом канале.
Накануне, 26 апреля, Валиева получила Орден Дружбы в Кремле из рук президента России Владимира Путина. Также в этот деньКамиле исполнилось 16 лет.
Комментарии
- 27 апреля 2022
-
20:21
-
20:01
-
19:41
-
19:05
-
15:00
-
12:54
-
12:10
-
11:30
-
11:17
-
11:05
-
10:50
-
10:37
-
10:19
-
09:31
-
08:18
- 26 апреля 2022
-
23:58
-
23:45
-
23:27
-
21:20
-
20:58
-
20:20
-
17:25
-
15:51
-
15:37
-
15:26
-
15:21
-
14:54
-
14:46
-
14:44
-
14:36
-
14:32
-
14:05
-
13:16
-
12:47
-
12:07
Партнерский контент