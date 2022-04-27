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Камила Валиева рассказала, по каким предметам будет сдавать ОГЭ

Камила Валиева рассказала, по каким предметам будет сдавать ОГЭ
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Олимпийская чемпионка в команде российская фигуристка Камила Валиева, которая в этом году заканчивает 9 класс, рассказала, по каким предметам будет сдавать ОГЭ.

«Буду сдавать английский язык, биологию, русский язык и математику. Что из них знаю? Математику и биологию точно. Мне нравится математика.

Через два года, наверное, поступать буду в физкультурный, на тренера. Все-таки столько лет я отдала фигурному катанию. Буду учиться на тренера, а дальше посмотрю, что мне будет больше нравиться», – сказала Валиева в эфире программы «Доброе утро» на Первом канале.

Накануне, 26 апреля, Валиева получила Орден Дружбы в Кремле из рук президента России Владимира Путина. Также в этот деньКамиле исполнилось 16 лет.

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