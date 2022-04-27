Камила Валиева рассказала о важных качествах для хорошего спортсмена

Олимпийская чемпионка в команде, 16-летняя российская фигуристка Камила Валиева, рассказала, какие качества важны в человеке, чтобы стать хорошим спортсменом.

«Я пришла в спорт в 3,5 года. Когда я была маленькая, у нас тренировки начинались очень рано. В 6:45 уже был лёд. Тренировка длилась час, две ледовые тренировки, передо льдом мы разминались. И после льда у нас либо растяжка, либо ОФП. Сейчас мы постарше, в 6:45 уже не встанем, и тренировки начинаются в 10:30.

Что важно, чтобы стать хорошим спортсменом? Трудолюбие и, наверное, уважение к соперникам. И уважение к себе, и к соперникам, и к тренерам, и к родителям – ты должен уважительно ко всем относиться и, самое главное, трудиться», – сказала Валиева в эфире программы «Доброе утро» на Первом канале.