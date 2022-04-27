Камила Валиева: в сезоне я больше слежу за весом, а сейчас – за вкусом
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Олимпийская чемпионка в команде, российская фигуристка Камила Валиева, рассказала о дальнейших планах после окончания сезона-2021/2022.
«Хочу наконец-то попробовать себя в новых образах на соревнованиях. Отдохнуть хочется тоже и дальше продолжать радовать зрителей катанием, стараться выступать и доставлять удовольствие всем.
Могу ли нарушить ограничения и спортивный режим? Я ем всё, что хочу. Просто в сезоне я больше слежу за весом, а сейчас – за вкусом (смеётся). А на вечеринки пока что не хочется», – сказала Валиева в эфире программы «Доброе утро» на Первом канале.
Накануне, 26 апреля, Валиева получила Орден Дружбы в Кремле из рук президента России Владимира Путина. Также в этот день Камиле исполнилось 16 лет.
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