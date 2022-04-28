Камила Валиева показала фото с празднования 16-летия. Медведева отреагировала одним эмодзи

Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камила Валиева показала фотографию с праздничной вечеринки. На снимке Валиева, которой позавчера, 26 апреля, исполнилось 16 лет, стоит в верхнем ряду посередине.

«Просто спасибо. 16», — подписала она фото. В комментариях к посту отписалась двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, поставившая эмодзи и изображением сердечка.

Фото: из личного архива камилы валиевой

Камила Валиева, занимающаяся в группе заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, владеет тройным акселем и прыжками в четыре оборота, ей принадлежат все три мировых рекорда по набранным баллам: в короткой, в произвольной и по сумме двух программ.

Вероника Жилина исполнила каскад из 19 прыжков: