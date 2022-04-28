«Место силы». Никита Кацалапов показал видео из Кремля

Двукратный олимпийский чемпион в командных соревнованиях фигуристов, российский танцор на льду Никита Кацалапов выложил новое видео на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Видео снято в Кремле позавчера, 26 апреля. Кацалапов принял участие во встрече российских олимпийцев с президентом страны Владимиром Путиным.

«Место силы», — подписал видео Кацалапов.

Посмотреть видео можно на странице Никиты Кацалапова в социальной сети «ВКонтакте».

До апреля 2014 года Никита Кацалапов выступал в паре с Еленой Ильиных, после — с Викторией Синициной. Помимо двух золотых медалей ОИ на счету Никиты серебро и бронза Игр в танцах на льду, золото ЧМ-2021, ЧЕ-2020 и ЧЕ-2022. Также он становился призёром ЧМ и трижды — призёром ЧЕ.