Евгений Плющенко посетил строящийся спортивный комплекс для своей академии

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко показал строительство спортивного учебно-тренировочного комплекса для Академии фигурного катания «Ангелы Плющенко».

Фотография и видеоролик доступны в социальных сетях Евгения Плющенко.

«Ну что, дорогие друзья. Мы все говорим, что скоро каток, и действительно так. Москва, Востряковское шоссе, буквально чуть-чуть осталось.

Новый каток, две площадки, шикарные залы, шикарные офисы. Скоро», – сказал Плющенко на видео у себя в социальных сетях.

Площадь спортивного объекта составит 4,7 тысячи квадратных метров. Завершить строительство планируется в 2022 году. В составе учебно-тренировочного комплекса обустроят две ледовые площадки, тренажёрные залы, хореографический зал для тренировок.

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