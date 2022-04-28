Анастасия Скопцова выложила фото с Валиевой и Медведевой с празднования 16-летия Камилы
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Российская фигуристка Анастасия Скопцова показала новую фотографию в своих соцсетях. На снимке Скопцова стоит рядом с олимпийской чемпионкой 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камилой Валиевой и двукратной чемпионкой мира в женском одиночном катании Евгенией Медведевой. Фото сделано на праздновании дня рождения Валиевой, которой позавчера, 26 апреля, исполнилось 16 лет.
Фото: из личного архива анастасии скопцовой
Камила Валиева, занимающаяся в группе заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, владеет тройным акселем и прыжками в четыре оборота, ей принадлежат все три мировых рекорда по набранным баллам: в короткой, в произвольной и по сумме двух программ.
Вероника Жилина исполнила каскад из 19 прыжков:
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