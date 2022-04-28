Щербакова посетила встречу олимпийцев с Собяниным. Ранее она пропустила приём у Путина

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Анна Щербакова присутствовала на встрече олимпийцев с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Мероприятие прошло сегодня, 28 апреля, в здании правительства Москвы.

Фото: М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Напомним, 26 апреля Щербакова отсутствовала на встрече триумфаторов Олимпиады в Пекине с президентом России Владимиром Путиным. Фигуристка принимала участие в ледовом шоу своей наставницы и заслуженного тренера Этери Тутберидзе в Нижнем Новгороде, которое проходило в тот же день.

Анна Щербакова является золотой медалисткой Олимпиады в Пекине (Китай), где по итогам короткой и произвольной программ она на четыре балла опередила соотечественницу, Александру Трусову. Также в активе Щербаковой золото чемпионата мира, прошедшего в марте 2021 года в Стокгольме.

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