Татьяна Тарасова обратилась к ЦСКА

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала в своих соцсетях пост, посвящённый Центральному спортивному клубу армии (ЦСКА). Сегодня, 29 апреля, отмечается 99-я годовщина со дня основания клуба.

«Поздравляю ЦСКА с днём рождения! 99 лет! Папина жизнь, моя связаны с этим клубом! Спортивных успехов и процветания! Ура!» — написала Тарасова, прикрепив текст к своему архивному фото.

Напомним, отец Татьяны Тарасовой — легендарный тренер ЦСКА и сборной СССР по хоккею Анатолий Тарасов.

ЦСКА основан 29 апреля 1923 года. Входил в «физкультурно-спортивное объединение Вооружённых сил» (наряду с ЦСК ВВС, ЦСК ВМФ и несколькими СКА), подчинялся Спорткомитету МО СССР. В советское время ЦСКА включал в себя команды практически по всем видам спорта, в том числе игровым.

Фото: из личного архива татьяны тарасовой

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