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Команда Соколовской ставит новые программы для Самоделкиной. Фото

Команда Соколовской ставит новые программы для Самоделкиной. Фото
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Команда Светланы Соколовской в своём телеграм-канале опубликовала фоторепортаж о постановке новых программ для 15-летней фигуристки Софьи Самоделкиной, чей переход от Сергея Давыдова к тренерам Марка Кондратюка пока официально не подтверждён. Хотя сама Самоделкина уже обозначила у себя в соцсетях принадлежность к новой команде.

На снимках с Софьей работают сама Соколовская и хореограф Никита Михайлов.

«Весна. Апрель и Софья Самоделкина», — подписаны фото.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале команды группы Светланы Соколовской.

Самоделкина является медалисткой этапов Гран-при среди юниоров и победительницей этапов Кубка России. На прошедшем в декабре чемпионате России — 2022 фигуристка заняла пятое место, пропустив вперёд только Аделию Петросян, Анну Щербакову, Александру Трусову и Камилу Валиеву.

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