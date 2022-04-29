Татьяна Тарасова допустила отстранение россиян от участия в Олимпиаде-2024

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова допустила вероятность того, что практика отстранения российских спортсменов от турниров продлится до 2024 года и затронет в том числе летнюю Олимпиаду в Париже.
«Если исходить из той ситуации, которая складывается в последние два месяца с российским спортом, такая вероятность существует. В таком случае наш спорт сильно пострадает. Но нужно делать всё возможное, чтобы сохранить и приумножить наш уровень. Россия всегда была, есть и будет великой спортивной державой, несмотря ни на что», — приводит слова Тарасовой «РБК Спорт».
После начала спецоперации на Украине МОК рекомендовал международным федерациям не допускать спортсменов России и Беларуси на соревнования. Большинство федераций это сделали.
Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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