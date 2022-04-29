Президент ФФКА назвала ложью неприглашение Медведевой в сборную Армении из-за фамилии

Президент Федерации фигурного катания Армении Мелания Степанян опровергла информацию о том, что переход фигуристки Евгении Медведевой в сборную Армении сорвался из-за смены фамилии. Об этом в российских СМИ сообщалось со ссылкой на слова самой Степанян.
Медведева начинала тренироваться под фамилией Бабасян, позже взяла девичью фамилию бабушки по материнской линии.
«Информация о том, что наша федерация не хотела приглашать Евгению Медведеву из-за фамилии, — абсолютная ложь! Вижу, что она разлетелась по всем сайтам, но такого разговора никогда не было. То, что она поменяла фамилию, нас вообще не касается. Никто не имеет права вмешиваться в это решение.
Да, когда-то Ари Закарян высказывал идею: может быть, пригласить Евгению в сборную Армении, но это предложение так никогда официально и не озвучивалось, никаких просьб о переходе, естественно, не было. Даже если бы она захотела, это было бы чудом, никто этого не ждал.
Мы очень любим Медведеву, вся наша страна. Мы даже пригласили её вместе с мамой на этап юниорского Гран-при в сентябре, чтобы её все могли увидеть воочию», — приводит слова Степанян «Спорт-экспресс».
Медведева – двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный призёр Олимпийских игр. В сезоне-2020/2021 Евгения вернулась в группу Этери Тутберидзе, но больше не выступала на соревнованиях.
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