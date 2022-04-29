Самодурова могла уехать работать в Казахстан, если бы не предложение Сихарулидзе

Известный тренер Алексей Мишин прокомментировал завершение профессиональной карьеры своей подопечной, российской фигуристки Софьи Самодуровой.

«Переход Сони Самодуровой из любительской карьеры в профессиональную в качестве тренера ознаменован одним очень важным событием. Президент Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга и олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе, узнав, что одной из версий продолжения жизни Софьи Самодуровой в фигурном катании является её переезд на тренерскую работу в Казахстан, немедленно предложил ей должность тренера юных фигуристов.

Действительно, за всю историю фигурного катания в нашем городе было две чемпионки Европы: Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова. И, конечно, решение нашего президента оставить одну из чемпионок Европы в Петербурге вызывает понимание и уважение», — сказал Мишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.