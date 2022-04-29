Слуцкая: Самодуровой есть чем поделиться с подрастающим поколением

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Ирина Слуцкая прокомментировала завершение карьеры чемпионки Европы 2019 года 19-летней Софьи Самодуровой и переход спортсменки на тренерскую работу в группу Алексея Мишина. Спортсменка стала детским тренером — наставником группы юных фигуристов 10-11 лет.



«Если она приняла такое решение, значит, для неё оно правильное. Хорошо и правильно, что она остаётся в профессии. Я думаю, что ей есть чем поделиться с подрастающим поколением. Особенно в такой команде: профессионального тренера, нашего профессора — Алексея Николаевича Мишина!» — сказала Слуцкая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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