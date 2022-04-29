«Лучшая фигуристка всей планеты!» Оксана Чусовитина — о Евгении Медведевой

Олимпийская чемпионка 1992 года в составе Объединённой команды гимнастка Оксана Чусовитина, на протяжении карьеры выступавшая за СССР, Узбекистан и Германию, побывала на шоу группы Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Ташкенте и сфотографировалась с участниками и наставниками.

Фото: Личный архив Оксаны Чусовитиной

Фото: Личный архив Оксаны Чусовитиной

Чусовитина поблагодарила фигуристов за представление, отдельно отметив двукратную чемпионку мира и Европы, двукратного призёра Олимпийских игр Евгению Медведеву.

«Обожаю. Это лучшая фигуристка всей планеты!» — подписала снимок Чусовитина.

Фото: Личный архив Оксаны Чусовитиной

Чусовитина — олимпийская чемпионка 1992 года в командном первенстве, трёхкратная чемпионка мира, чемпионка Европы, чемпионка Азиатских игр. Это единственный человек в истории гимнастики, выступавший на восьми летних Олимпийских играх (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020).