Камила Валиева назвала город, где проведёт предстоящий отпуск
Поделиться
Олимпийская чемпионка в командном турнире, российская фигуристка Камила Валиева рассказала, где проведёт отпуск.
«Совсем скоро еду в долгожданный отпуск. Впереди отдых и приятное время с близкими. Летим в Дубай», – написала Валиева у себя в телеграм-канале.
Пост доступен в телеграм-канале Камилы Валиевой.
Камила Валиева, занимающаяся в группе заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, владеет тройным акселем и прыжками в четыре оборота. Ей принадлежат все три мировых рекорда по набранным баллам: в короткой, в произвольной и по сумме двух программ.
Валиева, помимо Олимпийских игр в Пекине, побеждала на чемпионатах России и Европы.
Как российские фигуристки выглядели в детстве
Комментарии
- 30 апреля 2022
-
10:42
-
10:16
-
09:59
-
00:24
- 29 апреля 2022
-
23:08
-
22:28
-
21:02
-
20:54
-
20:18
-
20:06
-
19:51
-
19:38
-
18:32
-
17:24
-
12:06
-
09:02
-
08:24
-
07:52
- 28 апреля 2022
-
16:56
-
15:32
-
15:23
-
13:35
-
13:15
-
11:03
-
10:49
-
10:11
-
09:39
-
09:30
-
08:03
-
07:54
-
00:40
- 27 апреля 2022
-
22:10
-
20:21
-
20:01
-
19:41
Партнерский контент