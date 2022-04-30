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Камила Валиева назвала город, где проведёт предстоящий отпуск

Камила Валиева назвала город, где проведёт предстоящий отпуск
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Олимпийская чемпионка в командном турнире, российская фигуристка Камила Валиева рассказала, где проведёт отпуск.

«Совсем скоро еду в долгожданный отпуск. Впереди отдых и приятное время с близкими. Летим в Дубай», – написала Валиева у себя в телеграм-канале.

Пост доступен в телеграм-канале Камилы Валиевой.

Камила Валиева, занимающаяся в группе заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, владеет тройным акселем и прыжками в четыре оборота. Ей принадлежат все три мировых рекорда по набранным баллам: в короткой, в произвольной и по сумме двух программ.

Валиева, помимо Олимпийских игр в Пекине, побеждала на чемпионатах России и Европы.

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