«Так выглядит человек, у которого начался отпуск». Медведева опубликовала новое фото
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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева опубликовала в социальных сетях фото после выступления на заключительном ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». Оно прошло вчера, 29 апреля, в Узбекистане.
«Так выглядит человек, у которого начался отпуск», — подписала снимок Медведева.
Фото: из личного архива Евгении Медведевой
Отметим, что на шоу Медведева выступает с новой программой «Кармен».
22-летняя Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратной чемпионкой мира (2016, 2017), бронзовым призёром чемпионата мира (2019), двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017), а также серебряным призёром чемпионата Европы (2018).
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