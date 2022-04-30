«Так выглядит человек, у которого начался отпуск». Медведева опубликовала новое фото

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева опубликовала в социальных сетях фото после выступления на заключительном ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». Оно прошло вчера, 29 апреля, в Узбекистане.

«Так выглядит человек, у которого начался отпуск», — подписала снимок Медведева.

Фото: из личного архива Евгении Медведевой

Отметим, что на шоу Медведева выступает с новой программой «Кармен».

22-летняя Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратной чемпионкой мира (2016, 2017), бронзовым призёром чемпионата мира (2019), двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017), а также серебряным призёром чемпионата Европы (2018).