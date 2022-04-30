Алина Загитова поздравила своего отца с 46-летием, выложив совместное фото с ним

Олимпийская чемпионка в одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова поздравила своего отца — хоккейного тренера Ильназа Загитова — с днём рождения, выложив совместное фото с ним. Отцу фигуристки исполнилось 46 лет.

Фото доступно в социальных сетях Алины Загитовой.

«Сегодня празднует день рождения самый главный мужчина в моей жизни – мой папа.

Спасибо за то, что когда-то поставил меня на коньки и привил эту любовь ко льду. Спасибо за все годы поддержки и нескончаемой веры в меня.

С днём рождения, папочка! Будь самым счастливым и помни, что мы всегда рядом», – написала Загитова у себя в социальных сетях.

19-летняя Алина Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Она получает высшее образование на факультете журналистики, работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу. Также она чемпионка мира 2019 года, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, чемпионка Европы 2018 года.

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