Команда Соколовской поздравила тренера и Кондратюка с наградами от ЦСКА

Команда тренера Светланы Соколовской поздравила наставника и олимпийского чемпиона в команде Марка Кондратюка с наградами от Министерства обороны России.
«Министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил армейских спортсменов – призёров Олимпиады-2022 в Пекине. Мы поздравляем Светлану Владимировну, которая победила в номинации «Тренер года». Марк получил медаль «За успехи в спорте», — подписаны фотографии в телеграм-канале группы Светланы Соколовской.
Фото можно посмотреть в телеграм-канале группы Светланы Соколовской.
Голосование в номинациях, среди которых была и «Тренер года», в течение месяца проходило на сайте ЦСКА.
18-летний Кондратюк в сезоне-2021/2022 стал чемпионом России и Европы, а также помог сборной страны выиграть командный турнир на Олимпиаде.
- 30 апреля 2022
-
17:32
-
15:40
-
10:42
-
10:16
-
09:59
-
00:24
- 29 апреля 2022
-
23:08
-
22:28
-
21:02
-
20:54
-
20:18
-
20:06
-
19:51
-
19:38
-
18:32
-
17:24
-
12:06
-
09:02
-
08:24
-
07:52
- 28 апреля 2022
-
16:56
-
15:32
-
15:23
-
13:35
-
13:15
-
11:03
-
10:49
-
10:11
-
09:39
-
09:30
-
08:03
-
07:54
-
00:40
- 27 апреля 2022
-
22:10
-
20:21