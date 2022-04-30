Команда Соколовской поздравила тренера и Кондратюка с наградами от ЦСКА

Команда тренера Светланы Соколовской поздравила наставника и олимпийского чемпиона в команде Марка Кондратюка с наградами от Министерства обороны России.

«Министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил армейских спортсменов – призёров Олимпиады-2022 в Пекине. Мы поздравляем Светлану Владимировну, которая победила в номинации «Тренер года». Марк получил медаль «За успехи в спорте», — подписаны фотографии в телеграм-канале группы Светланы Соколовской.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале группы Светланы Соколовской.

Голосование в номинациях, среди которых была и «Тренер года», в течение месяца проходило на сайте ЦСКА.

18-летний Кондратюк в сезоне-2021/2022 стал чемпионом России и Европы, а также помог сборной страны выиграть командный турнир на Олимпиаде.