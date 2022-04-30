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Алина Загитова обратилась к болельщикам после завершения тура «Чемпионы на льду»

Алина Загитова обратилась к болельщикам после завершения тура «Чемпионы на льду»
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова подвела итоги выступления в туре группы Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», который накануне завершился в Ташкенте.

«Вот и завершился тур нашего чудесного шоу «Чемпионы на льду». Мы посетили шесть городов, и в каждом из них нас встречали невероятно тепло. Было так приятно видеть ваши счастливые лица и горящие глаза!

Спасибо за огромную поддержку и подаренные эмоции! Всех очень сильно люблю и жду новой встречи», — написала Загитова в соцсетях.

Фото: Личный архив Алины Загитовой

Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года и с тех пор не выступает на соревнованиях. Фигуристка участвует в различных ледовых шоу, работает на телевидении и получает высшее журналистское образование.

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