Никита Кацалапов — болельщикам: друзья, выступать для вас – такой кайф!
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Двукратный олимпийский чемпион в команде, двукратный призёр Игр в танцах на льду Никита Кацалапов высказался о поддержке болельщиков во время тура группы Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», который завершился вчера в Ташкенте.
«Вчера была последняя остановка тура Team Tutberidze – Ташкент! Теперь пора домой.
Это были очень крутые дни. В каждом городе своя атмосфера, своя энергия с трибун. Друзья, выступать для вас – такой кайф!» — написал Кацалапов в телеграм-канале.
Фото можно посмотреть в телеграм-канале Никиты Кацалапова.
Кацалапов выступает в танцевальном дуэте с Викторией Синициной. Вместе они олимпийские чемпионы и серебряные призёры Олимпиады в Пекине, чемпионы мира и двукратные чемпионы Европы.
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