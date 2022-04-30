Никита Кацалапов — болельщикам: друзья, выступать для вас – такой кайф!

Двукратный олимпийский чемпион в команде, двукратный призёр Игр в танцах на льду Никита Кацалапов высказался о поддержке болельщиков во время тура группы Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», который завершился вчера в Ташкенте.

«Вчера была последняя остановка тура Team Tutberidze – Ташкент! Теперь пора домой.



Это были очень крутые дни. В каждом городе своя атмосфера, своя энергия с трибун. Друзья, выступать для вас – такой кайф!» — написал Кацалапов в телеграм-канале.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Никиты Кацалапова.

Кацалапов выступает в танцевальном дуэте с Викторией Синициной. Вместе они олимпийские чемпионы и серебряные призёры Олимпиады в Пекине, чемпионы мира и двукратные чемпионы Европы.