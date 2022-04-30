Ягудин: ненормально, когда отстраняют российских фигуристов-юниоров, а хоккеисты выступают

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался о перспективах российских фигуристов быть допущенными на Олимпиаду-2024.
«Могут ли не допустить российских спортсменов до Олимпиады 2024 года? Конечно, чисто гипотетически такое может произойти. Невозможно предсказать, что будет дальше. Спортсмены не имеют никакого отношения к политике.
Отстранение российских спортсменов ударит по всему мировому спорту. Нет таких ситуаций, в которых страдала бы только одна сторона. Просто кому-то достанется больше, кому-то меньше.
Это ненормально, когда, например, отстраняют российских фигуристов-юниоров, но в то же время многие хоккеисты выступают. Не в упрёк им, но мы почему-то видим разные подходы. То, что сейчас делается в спорте, — не совсем нормально», — приводит слова Ягудина Sport24.
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