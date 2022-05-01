Камила Валиева опубликовала видео с побережья Персидского залива в Дубае

Олимпийская чемпионка в командном турнире, российская фигуристка Камила Валиева опубликовала новое видео у себя в телеграм-канале. В нём спортсменка ходит по пляжу в Дубае (ОАЭ).

Видео доступно в телеграм-канале Камилы Валиевой.

Напомним, ранее Камиле Валиевой, как победительнице командного турнира в составе сборной России, был вручён Орден Дружбы. Награждение совпало с днём рождения фигуристки, которой исполнилось 16 лет.

Валиева, занимающаяся в группе заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, владеет тройным акселем и прыжками в четыре оборота. Ей принадлежат все три мировых рекорда по набранным баллам: в короткой, в произвольной и по сумме двух программ. Фигуристка, помимо Олимпийских игр в Пекине, побеждала на чемпионатах России и Европы.

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