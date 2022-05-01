Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Илья Малинин со степ-аутом исполнил четверной аксель на тренировке

Илья Малинин со степ-аутом исполнил четверной аксель на тренировке
Комментарии

17-летний американский фигурист Илья Малинин на тренировке исполнил четверной аксель. Момент попал в объективы камер. На приземлении прыжка спортсмен допустил степ-аут.

Отметим, что на данный момент ещё ни один фигурист в мире не исполнял чистый четверной аксель на соревнованиях.

В 2022 году Малинин завоевал серебряную медаль на чемпионате США, уступив лишь будущему олимпийскому чемпиону Пекина (Китай) Нэйтану Чену. Позднее Илья одержал победу на чемпионате мира – 2022 по фигурному катанию среди юниоров в Таллине (Эстония). На тех соревнованиях американец исполнил четыре четверных прыжка (лутц, сальхов и два тулупа – сольный и в каскаде). По сумме двух программ он опередил соперников на 40 с лишним баллов.

Американец с русскими корнями триумфально выиграл ЮЧМ. Зря Илью не пустили на Олимпиаду! Американец с русскими корнями триумфально выиграл ЮЧМ. Зря Илью не пустили на Олимпиаду!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022