Илья Малинин со степ-аутом исполнил четверной аксель на тренировке

17-летний американский фигурист Илья Малинин на тренировке исполнил четверной аксель. Момент попал в объективы камер. На приземлении прыжка спортсмен допустил степ-аут.

Отметим, что на данный момент ещё ни один фигурист в мире не исполнял чистый четверной аксель на соревнованиях.

В 2022 году Малинин завоевал серебряную медаль на чемпионате США, уступив лишь будущему олимпийскому чемпиону Пекина (Китай) Нэйтану Чену. Позднее Илья одержал победу на чемпионате мира – 2022 по фигурному катанию среди юниоров в Таллине (Эстония). На тех соревнованиях американец исполнил четыре четверных прыжка (лутц, сальхов и два тулупа – сольный и в каскаде). По сумме двух программ он опередил соперников на 40 с лишним баллов.