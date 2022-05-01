Мишин — о матчах «Зенита»: воспринимаю их как урок хореографии, как демонстрацию силы

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин ответил, смотрел ли матч «Зенита» с «Локомотивом» в рамках 27-го тура РПЛ, победа (3:1) в котором принесла сине-бело-голубым досрочный титул.

«Смотрел, и в моих глазах блестела золотая медаль чемпиона России. Чемпион и отличается от нечемпиона тем, что чемпион борется за медаль, а не ждёт, пока она прыгнет к нему на шею.

Верил ли в досрочный титул после поражения «Динамо»? Вы знаете, по той ситуации, тому составу игроков, руководству и штабу, которые имеет «Зенит», у меня не было сомнений, что в этом раскладе «Зенит» будет чемпионом. На тур раньше, на тур позже…

По ходу сезона я смотрел матчи и удачные, и неудачные. Я должен сказать, что мы немножко, может быть, сужаем круг наших впечатлений о футболе, о «Зените». Я с внуком был на одном из матчей на «Газпром Арене» и смотрел это действо. Это не игра — это действо! Фантастические ощущения, как будто ты смотришь из космоса на происходящее и перед тобой не просто футбол. Я это воспринимаю как урок хореографии, как демонстрацию силы, быстроты, гибкости, изящества. Моё впечатление о футболе — не только в очках, но и в том эмоциональном впечатлении, тех ощущениях, которые создаёт футбол. Именно поэтому не из-за очков болельщики любят футбол, они любят его за красоту», — приводит слова Мишина пресс-служба «Зенита».