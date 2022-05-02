Татьяна Тарасова и Татьяна Навка обратились к Филиппу Киркорову

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова и олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка обратились к народному артисту России Филиппу Киркорову. Они поздравили его с днём рождения. 30 апреля Киркорову исполнилось 55 лет.

«Филипп, поздравляю! Для обычной жизни «5,5» — красивый юбилей. Для фигурнокатательной — есть куда расти и стремиться! Желаю тебе процветания и любви!» — написала Тарасова в своих соцсетях.

«Мой дорогой Филипп, с днём рождения! Тебе 55, а это значит, что сегодня ты круглый отличник, который всё делает на 5+ или, как говорят в фигурном катании, на 6,0, а всё потому, что ты перфекционист!

Считается, что незаменимых нет, но я хочу тебе сказать, что ты незаменимый! Твоё профессиональное чутьё, умение создавать тренды и задавать тон на целые десятилетия уникальны! Сложно что-то пожелать королю эстрады, лучшему из лучших, но с позиции друга, который тебя знает не только как артиста, но и как человека, от души хочу, чтобы в твоей жизни всё было такое же невероятное и особенное, как и ты сам! Безмерно ценю твою дружбу и талант! Люблю!» — написала Навка в своих соцсетях.

Как российские фигуристки выглядели в детстве: