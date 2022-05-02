Российский чемпион Европы оценил шансы Александры Трусовой исполнить пятерной прыжок

Двукратный чемпион Европы в парном катании Александр Смирнов прокомментировал намерение серебряного призёра Олимпиады 2022 года в женском одиночном катании, россиянки Александры Трусовой первой исполнить пятерной прыжок.
«Александра нам уже доказала, что она уникальный джампер. Думаю, что с её взрывом и скоростью можно попробовать пятерной. Главное, чтобы со здоровьем не было проблем. Да и вы представляете, сколько сил отнимет такой прыжок. Но я бы с радостью увидел пятерной от Александры», — приводит слова Смирнова «Спорт день за днём».
На Олимпийских играх в Пекине (Китай) 17-летняя Трусова стала первой фигуристкой в истории, которой удалось приземлить пять четверных прыжков в одной программе.
Также Трусова является бронзовым призёром чемпионата мира и двукратным бронзовым призёром чемпионата Европы.
Как российские фигуристки выглядели в детстве:
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