Татьяна Навка показала фото 22-летней дочери. Её отец — Александр Жулин

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка опубликовала новую запись в своём телеграм-канале. Она показала фото своей дочери Александры, чьим отцом является призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, тренер по фигурному катанию Александр Жулин. Вчера, 2 мая, дочери Навки и Жулина исполнилось 22 года.

«Моя гордость, моя любовь, моя невероятная дочь, с днём рождения! Это великое счастье, что ты у меня есть, безумно горжусь и люблю тебя!

Мой лучший комплимент от бога, моя поддержка и мудрость, ты выросла в красивую, умную, обаятельную и очаровательную девушку! Пусть в твоей жизни всё сложится в сто раз лучше и успешнее. Твой путь обязательно будет интересным, увлекательным и успешным, а мы тебя во всём поддержим и поможем», — написала Навка, прикрепив текст к фото дочери.

Фото: из личного архива татьяны навки

Посмотреть фото можно в телеграм-канале Татьяны Навки.

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