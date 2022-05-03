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Елизавета Туктамышева отреагировала на чемпионство «Зенита» в РПЛ

Елизавета Туктамышева отреагировала на чемпионство «Зенита» в РПЛ
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Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева прокомментировала досрочную победу футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) в Российской Премьер-Лиге. «Зенит» стал чемпионом за три тура до окончания чемпионата, дома обыграв «Локомотив» (Москва) со счётом 3:1.

«Зенит» — чемпион! Четвёртый год подряд! Потрясающая командная работа! Жаль, что сборы не позволили посетить этот матч», — написала Туктамышева в своих социальных сетях.

«Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в чемпионатах России только у «Спартака» (10). Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.

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