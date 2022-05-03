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Софья Акатьева прокомментировала окончание гастрольного тура Тутберидзе

Софья Акатьева прокомментировала окончание гастрольного тура Тутберидзе
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Двукратная победительница юниорской серии Гран-при российская фигуристка Софья Акатьева высказалась в социальных сетях об окончании гастрольного тура ледового шоу заслуженного тренера Этери Тутберидзе.

«Вот и завершился наш гастрольный тур. Это было очень интересно, столько ярких впечатлений. Хочу сказать спасибо дорогим зрителям за то, что были с нами эти дни!

Спасибо за ваши аплодисменты, поддержку, улыбки и подарки. Спасибо тренерам за возможность выступить и показать всё то, над чем мы трудились. Расскажите, в каком городе вы были на шоу?» – написала спортсменка.

Выступления Team Tutberidze начались 9 апреля и состоялись в таких городах как Минск, Москва, Красноярск, Самара, Нижний Новгород и Ташкент.

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