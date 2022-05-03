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Упавший на шоу Плющенко фигурист Семененко возвращается к тренировкам

Упавший на шоу Плющенко фигурист Семененко возвращается к тренировкам
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Участник Олимпийских Игр 2022 года российский фигурист Евгений Семененко, получивший травму головы на шоу Евгения Плющенко, вернётся к тренировкам на следующей неделе. Об этом сообщил тренер спортсмена Татьяна Мишина.

«Женя чувствует себя хорошо, но полноценно тренироваться ему пока рановато. Он начнёт с физических упражнений, чтобы затем уже приступить к спортивной деятельности. Врачи разрешили начать со следующей недели, но это пока не ледовые тренировки, а ОФП и хореография.

Новая короткая программа под музыку Альбинони уже поставлена, а к постановке произвольной приступим на сборе в Кисловодске с конца мая, куда Женя поедет. Так что с подготовкой к сезону не опоздает, лишь бы был здоров. Сейчас самое главное – следить за самочувствием и постепенно входить в тренировочный процесс», – приводит слова специалиста «РИА Новости Спорт».

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