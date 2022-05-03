Упавший на шоу Плющенко фигурист Семененко возвращается к тренировкам

Участник Олимпийских Игр 2022 года российский фигурист Евгений Семененко, получивший травму головы на шоу Евгения Плющенко, вернётся к тренировкам на следующей неделе. Об этом сообщил тренер спортсмена Татьяна Мишина.
«Женя чувствует себя хорошо, но полноценно тренироваться ему пока рановато. Он начнёт с физических упражнений, чтобы затем уже приступить к спортивной деятельности. Врачи разрешили начать со следующей недели, но это пока не ледовые тренировки, а ОФП и хореография.
Новая короткая программа под музыку Альбинони уже поставлена, а к постановке произвольной приступим на сборе в Кисловодске с конца мая, куда Женя поедет. Так что с подготовкой к сезону не опоздает, лишь бы был здоров. Сейчас самое главное – следить за самочувствием и постепенно входить в тренировочный процесс», – приводит слова специалиста «РИА Новости Спорт».
- 3 мая 2022
-
11:07
-
10:11
-
08:25
-
07:49
-
07:42
- 2 мая 2022
-
15:46
-
14:00
-
13:50
-
12:04
-
08:31
-
08:20
- 1 мая 2022
-
21:58
-
21:45
-
21:34
-
16:29
-
14:45
- 30 апреля 2022
-
23:30
-
23:05
-
21:53
-
20:47
-
20:23
-
17:32
-
15:40
-
10:42
-
10:16
-
09:59
-
00:24
- 29 апреля 2022
-
23:08
-
22:28
-
21:02
-
20:54
-
20:18
-
20:06
-
19:51
-
19:38