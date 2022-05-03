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Виктория Синицина рассказала, по чему больше всего скучала на карантине

Виктория Синицина рассказала, по чему больше всего скучала на карантине
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Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях российская фигуристка Виктория Синицина рассказала в социальных сетях, чего ей не хватало во время карантина из-за пандемии.

«В карантинный период я больше всего скучала по своей любимой девочке – машинке. Обожаю ездить сама. Включаешь какую-нибудь классную музычку и вперёд.

Многие дают своим машинам имена)) Давайте соберём такой списочек?)) Но если у вас нет машины, можете просто пофантазировать», – написала спортсменка.

Виктория Синицина, выступающая в танцах на льду с Никитой Кацалаповым, является победительницей Олимпиады в Пекине среди команд и серебряным призёром в личном первенстве, где уступила французам Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерону.

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