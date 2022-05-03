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Александра Трусова и Марк Кондратюк отдыхают в Дубае. Фото

Александра Трусова и Марк Кондратюк отдыхают в Дубае. Фото
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Олимпийский чемпион в командных соревнованиях Марк Кондратюк и серебряный призёр в личном первенстве Александра Трусова проводят отдых в Дубае. Фото с фигуристами Трусовой и Кондратюком можно посмотреть в телеграм-канале Teamtutberidzee.

Фото: из архива команды этери тутберидзе

Фото: из архива команды этери тутберидзе

18-летний Марк Кондратюк является золотым медалистом Игр в Пекине среди команд и победителем чемпионата Европы нынешнего года. В личном же первенстве Олимпиады, по итогам короткой и произвольной программ, фигурист занял 15-место. Победителем стал американец Нэйтан Чен.

17-летняя Трусова стала второй на ОИ-2022 в одиночном катании среди женщин, пропустив вперёд соотечественницу Анну Щербакову. На счету спортсменки также бронзы чемпионатов Европы и мира.

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