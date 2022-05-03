Алина Загитова проведёт мастер-классы в Хабаровске

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова 4 и 5 мая проведёт мастер-классы на «Платинум Арене» в Хабаровске. Мероприятия будут начинаться в 10:00 по местному времени.

В своём телеграм-канале Алина сообщила, что уже прилетела в Хабаровск. В самолёте её сопровождал тренер и хореограф Даниил Глейхенгауз.

Загитова завоевала все возможные титулы – она чемпионка мира, Европы и Олимпийских игр, победительница финала Гран-при. Алина приостановила карьеру в декабре 2019 года. Загитова получает высшее образование на факультете журналистики, выступает в ледовых шоу в качестве участницы или ведущей, а также работает на телевидении. О завершении карьеры она не заявляла, хотя на шоу исполняет только редкие тройные прыжки.