Болельщик сфотографировал, как Трусова и Кондратюк держатся за руки на отдыхе в Дубае

Болельщик сфотографировал, как фигуристы Александра Трусова и Марк Кондратюк держатся за руки на отдыхе в Дубае.
Фото: Фото из соцсетей
Несмотря на не самое лучшее качество, телеграм-канал «Тулуп Тутберидзе» утверждает, что это именно Марк и Александра. Они в той же одежде, как и на снимках с фанатами. Там же, в Дубае, также отдыхают Морис Квителашвили и Камила Валиева. Подруга последней, участница шоу «Танцы» Ева Уварова, в своём телеграм-чате подтвердила факт отношений между Кондратюком и Трусовой.
Трусова и Кондратюк выступали на Олимпийских играх – 2022, а затем участвовали в нескольких ледовых шоу. В Пекине все российские одиночники проводили свободное время вместе. Марк стал олимпийским чемпионом в команде, Александра завоевала серебро в личном турнире.
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