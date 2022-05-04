Тренер объяснил, почему фигурное катание в России останется на уровне даже при отстранении

Российский тренер Сергей Доброскоков рассказал, почему, по его мнению, уровень фигурного катания в России не упадёт, даже если ситуация с отстранением российских фигуристов затянется.
«Я не люблю рассуждать в общем, пока нет ясности в этом вопросе. Но моё мнение: в России будет сохраняться высокий уровень, потому что есть сильные спортсмены, конкуренция, а главное — сильная база фигурного катания.
Надо продолжать. Другого выхода нет. Детям интересно заниматься фигурным катанием. Родители тоже за. Насколько я знаю, из числа ведущих тренеров никто не собирается уезжать. В нынешних реалиях на Западе нас никто не ждёт. А на Востоке, например, в Китае, своих кадров много.
Многое будет зависеть от ситуации в мире. Но в любом случае, думаю, уже сейчас и наша федерация, и Министерство спорта продумывают пути, как в изменившейся обстановке организовать работу. На отчётно-выборной конференции Федерации фигурного катания Москвы наш президент ФФККР Александр Георгиевич Горшков сказал, что в следующем сезоне планируется создать призовой фонд на этапах Кубка России, это был бы стимул для спортсменов. Поживём – увидим. Но без наших фигуристов мировое фигурное катание, на мой взгляд, больше потеряет», — приводит слова Доброскокова пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Как российские фигуристки выглядели в детстве:
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