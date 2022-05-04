Трусова, Кондратюк и Квителашвили синхронно исполнили прыжок на площади в Дубае. Видео

Грузинский фигурист Морис Квителашвили опубликовал свежее видео в своём телеграм-канале. В видео показано, как Квителашвили, серебряный призёр Олимпиады-2022 в женском одиночном катании Александра Трусова и олимпийский чемпион Игр-2022 в командных соревнованиях Марк Кондратюк синхронно исполняют прыжок на площади в Дубае (ОАЭ), где спортсмены отдыхают в настоящий момент.
Напомним, Трусова и Квителашвили занимаются в группе Этери Тутберидзе, тренером Кондратюка является Светлана Соколовская.
Александра Трусова является серебряным призёром Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). Там она уступила лишь соотечественнице Анне Щербаковой. После завершения соревнований Трусова эмоционально восприняла серебряную медаль. Она плакала и кричала, что ненавидит фигурное катание. Также спортсменка утверждала, что не вернётся на лёд.
- 4 мая 2022
-
17:16
-
17:05
-
16:42
-
16:29
-
16:26
-
14:32
-
13:44
-
12:11
-
11:22
-
10:02
-
09:11
-
08:20
-
00:06
- 3 мая 2022
-
19:19
-
18:29
-
15:51
-
15:21
-
11:07
-
10:11
-
08:25
-
07:49
-
07:42
- 2 мая 2022
-
15:46
-
14:00
-
13:50
-
12:04
-
08:31
-
08:20
- 1 мая 2022
-
21:58
-
21:45
-
21:34
-
16:29
-
14:45
- 30 апреля 2022
-
23:30
-
23:05