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«Были странные эмоции». Степанова и Букин — о впечатлениях от Олимпиады

«Были странные эмоции». Степанова и Букин — о впечатлениях от Олимпиады
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Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин поделились впечатлениями от участия в первых в их карьере Олимпийских играх – 2022.

«Когда мы приехали на Олимпиаду, были странные эмоции, потому что обычно ты приезжаешь на чемпионат мира или Европы и видишь все знакомые лица, со всеми здороваешься. А тут приехал, и видишь уйму спортсменов, которые осуществили свою мечту. Эта атмосфера везде — в номере, в столовой, на льду, где-то в другом месте. Это что-то невообразимое, сначала пугает, потому что ты не понимаешь, как на это реагировать. Но когда ты уже в теме, когда ты уже пару дней там побыл, ты уже начинаешь кайфовать, отдыхать, наслаждаться, везде тебе интересно побывать. Очень здорово», — сказал Иван Букин в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

«Обычно на все соревнования ты приезжаешь собранный. Естественно, здесь тоже было это состояние. Но здесь немножко хотелось радоваться», — добавила Александра Степанова.

Полная версия эксклюзивного интервью с Александрой Степановой и Иваном Букиным выйдет на YouTube-канале «Чемпионат. Подкаст» сегодня, 4 мая, в 19:00.

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