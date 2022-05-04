«Были странные эмоции». Степанова и Букин — о впечатлениях от Олимпиады

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин поделились впечатлениями от участия в первых в их карьере Олимпийских играх – 2022.

«Когда мы приехали на Олимпиаду, были странные эмоции, потому что обычно ты приезжаешь на чемпионат мира или Европы и видишь все знакомые лица, со всеми здороваешься. А тут приехал, и видишь уйму спортсменов, которые осуществили свою мечту. Эта атмосфера везде — в номере, в столовой, на льду, где-то в другом месте. Это что-то невообразимое, сначала пугает, потому что ты не понимаешь, как на это реагировать. Но когда ты уже в теме, когда ты уже пару дней там побыл, ты уже начинаешь кайфовать, отдыхать, наслаждаться, везде тебе интересно побывать. Очень здорово», — сказал Иван Букин в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».



«Обычно на все соревнования ты приезжаешь собранный. Естественно, здесь тоже было это состояние. Но здесь немножко хотелось радоваться», — добавила Александра Степанова.



Полная версия эксклюзивного интервью с Александрой Степановой и Иваном Букиным выйдет на YouTube-канале «Чемпионат. Подкаст» сегодня, 4 мая, в 19:00.