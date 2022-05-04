Олимпийская чемпионка Анна Щербакова показала яркие снимки в красном платье. Фигуристка позирует в ночное время на причале, свет необычно падает с контуров мостков, на которых стоит девушка.

«Эти фото сделаны год назад. Самое время выложить», — подписала снимки Щербакова.

Фото: Личный архив Анны Щербаковой

Фото: Личный архив Анны Щербаковой

За этот год чемпионка мира Щербакова добавила себе ещё один, самый важный титул – Анна выиграла личный турнир Олимпийских игр в Пекине. Ученица Этери Тутберидзе — первая и единственная фигуристка из России, выигравшая Олимпиаду, будучи действующей чемпионкой мира.

Щербакова — победительница командного чемпионата мира (2021), двукратный серебряный призёр чемпионата Европы (2020, 2022), трёхкратная чемпионка России (2019, 2020, 2021).