Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Анна Щербакова показала яркие снимки в красном платье

Анна Щербакова показала яркие снимки в красном платье
Комментарии

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова показала яркие снимки в красном платье. Фигуристка позирует в ночное время на причале, свет необычно падает с контуров мостков, на которых стоит девушка.

«Эти фото сделаны год назад. Самое время выложить», — подписала снимки Щербакова.

Фото: Личный архив Анны Щербаковой

Фото: Личный архив Анны Щербаковой

За этот год чемпионка мира Щербакова добавила себе ещё один, самый важный титул – Анна выиграла личный турнир Олимпийских игр в Пекине. Ученица Этери Тутберидзе — первая и единственная фигуристка из России, выигравшая Олимпиаду, будучи действующей чемпионкой мира.

Щербакова — победительница командного чемпионата мира (2021), двукратный серебряный призёр чемпионата Европы (2020, 2022), трёхкратная чемпионка России (2019, 2020, 2021).

«Мне она может доверить много тайн». С кем дружат Трусова, Щербакова и другие фигуристки «Мне она может доверить много тайн». С кем дружат Трусова, Щербакова и другие фигуристки
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022