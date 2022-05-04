Тренер Павлюченко и Ходыкина объяснил, почему не верит в будущее четверных выбросов

Тренер Сергей Доброскоков, в группе которого занимаются бронзовые призёры чемпионата Европы – 2020 Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, а также чемпионы России среди юниоров 2022 года Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, предположил, в каком направлении будет развиваться парное катание.

«На сложных тройных прыжках – точно. Что касается четверных выбросов, это, считаю, нереально, потому что стоимость элемента невысока, а риск большой. Выбросы тройной флип, риттбергер практически все уже делают. Они быстро учатся, это не проблема. Остаётся четверной подкрут, его можно пробовать. У нас есть пара Валерия Халитова – Петр Шаровиков. Девочка миниатюрная, маленькая, парню надо ещё подкачаться. Думаю, в следующем сезоне они покажут четверной подкрут.

Почему прогресс парного катания пойдёт по пути усложнения прыжков? Ну а как? Я в принципе математик. У меня три высших образования. В современном фигурном катании всё нужно просчитывать, понимать, за счёт чего и чем брать. За счёт четверных выбросов, которые пытались делать раньше, нереально из-за невысокой стоимости элемента. Поддержки, подкрутки, тодесы, другое – сейчас все подтягивают до 4-го уровня. Так что остаются прыжки.

Я всегда ссылаюсь на Тамару Николаевну Москвину, потому что у неё аналитический склад мышления. Она всегда расписывает, в чём уступаем той или иной паре и за счёт чего можем прибавить: прыжок сделать, каскад усложнить...» — приводит слова Доброскокова пресс-служба ФФККР.

Хабибуллина и Княжук — единственная в мире пара, владеющая самым сложным прыжковым контентом: каскадом тройной лутц-ойлер-тройной сальхов, а также параллельным тройным риттбергером.