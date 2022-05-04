В Санкт-Петербурге скончалась Светлана Французова. Она была первым тренером Семененко

Федерация фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга сообщила о смерти детского тренера Светланы Французовой.
«С огромным сожалением сообщаем: ушла из жизни замечательный человек и прекрасный специалист Светлана Николаевна Французова. Большая утрата для фигурного катания.
Будучи спортсменкой, Светлана Николаевна выигрывала международный турнир на призы «Московских новостей» 1980 года и серебряную медаль зимней Универсиады 1981 года в одиночном катании, а в дуэте с Олегом Горшковым становилась бронзовым призёром зимней Универсиады 1985 года.
После окончания спортивной карьеры работала тренером в СШОР по фигурному катанию сначала в ДС «Юбилейный», затем в Академии фигурного катания.
Светлана Николаевна — прекрасный детский тренер. Через её руки прошли многие известные фигуристы, в частности Евгений Семененко, Гордей Горшков и Андрей Кутовой.
В работе она была профессионалом с большой буквы. В жизни — добрым, отзывчивым человеком.
Светлая память...» — говорится в некрологе на сайте федерации.
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